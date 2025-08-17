كتب - رمضان يونس:

حصل "مصراوي" على نص أقوال المتهمين في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، والمعروفة إعلاميًا بـ"مطاردة فتيات أكتوبر"، على طريق الواحات و التسبب في إصابة اثنين منهن، جراء تصادمهن "بتريلا" على الطريق.

وجاءت أقوال المتهم الأول "مهند .ج." طالب بكلية الهندسة جامعة نوال، أمام جهات التحقيق كالتالي:

س: ما تفصيلات حدوث الواقعة محل التحقيق؟

ج: اللي حصل إني طالب هندسة في جامعة نوال وكنت رايح الجامعة بتاعتي عادي، بس كلمت صحابي لقيتهم برة قولت أروح أقعد معاهم لحد ميعاد الجامعة، وقابلت واحد صاحبي اسمه "أحمد شعبان ـ معرفش باقي أسمه " وطلعنا قعدنا في كافية "سيركل كيه" وكان صاحبي عايز يدخل الحمام، وكانت الساعة 5:50 صباحًا وفضلنا قاعدين لحد 6:10 صباحًا وبعدين و إحنا بنركب العربية شوفت 3 بنات لابسين لبس مش كويس وبيركبوا عربيتهم عادي، وإحنا طالعين بقولهم "إيه جايين في سباق نشد سوا بالعربيات"، وهما في العربية راحوا ضحكوا بس محدش اتسابق ولا حاجة وخلاص كملت طريقي وأنا راجع وحتى أنا كنت وراهم ومرة واحدة شوفت العربية بتاعة البنات دي خبطت في عربية نقل، كانت راكنة على الشمال فركنت عربيتي ونزلت بسرعة اتطمئن عليهم وساعدتهم وخرجت واحدة منهم من العربية، واطمنت عليهم وبعدين روحت على البيت وبعدين الجامعة بتاعتي، وبعدها وأنا قاعد في البيت لقيت شرطة جاية وخدتني وخدت مفاتيح العربية وجابوني على القسم وعلى هنا النيابة النهارده، وهو ده كل اللي حصل.

س: ما هي بادرة لقائك بالمجني عليهن في يوم الواقعة؟

ج: أنا كنت قاعد في سيركل كيه وانا ماشي بركب عربيتي شوفت 3 بنات راكبين عربيتهم وهيتحركوا ويمشوا ، فطلعت وراهم بالعربية وقولتهم "إيه جايين في سباق نشد سوا بالعربيات"، وهما في العربية راحوا ضحكوا .

س: ما الذي دعاك للحدوث لهن بتلك الكلمات؟

ج: معرفش أنا غلطت لما قولتهم كده بس مش عارف كانت كلمة عادية وحركات عادية بنعملها إحنا الشباب يعني ومكنتش أقصد اي حاجة.

س: ما هي الحالة التي كانت تسير عليها سيارة المجني عليها؟

ج: هي كانت ماشية عمالة تقلب نور لعربية قدامها وعايزين يعدوا منهم وأنا عموما مكنتش مركز معاهم قوي .

س: من السبب في حدوث تلك الاصطدام؟

ج: معرفش ممكن هي سرحت وهي سايقة.

س: ما قولك فيما عرضه عليك؟

ج: أنا مش من ضمن الشباب اللي ظاهرة في الفيديو أنا كنت واقف جنب العربية كده على الساعة 6 تقريبا، ورجلي باينه في الفيديو من بعيد أنا كنت ساند على عربيتي وأنا مظهرتش في الفيديو وفعلا انا اللي كنت سايق العربية البي أم دبليو وكنت ماشي عادي في طريقي .مكنش قصدي أزنق عليهم وهما ماشيين.

و حددت محكمة جنح أكتوبر، جلسة غدًا، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، على خلفية اتهامهم بمطاردة 3 فتيات ومضايقتهن ومعاكستهن على طريق الواحات بأكتوبر، ما تسبب في اصطدام سيارتهن بتريلا وإصابة اثنتين منهن.

اقرأ أيضا:

اللقطات الأولى لحادث مرسى علم المروع.. ومصدر يكشف حصيلة وجنسيات المصابين

الداخلية تعلن القبض على البلوجر "نعمة أم إبراهيم"

"أجبروا بنتهم على شرب السم".. جريمة تهز الوراق وتكشف أسرار دفن بلا أوراق

مشهد مرعب لألسنة النيران.. حريق هائل يلتهم عددا من المحال التجارية بالمؤسسة (صور)