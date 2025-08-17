مطاردة فتيات أكتوبر.. قرار من المحكمة في واقعة طريق الواحات

كتب ـ رمضان يونس:

حددت محكمة جنح أكتوبر، جلسة غدًا، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، على خلفية اتهامهم بمطاردة 3 فتيات ومضايقتهن ومعاكستهن على طريق الواحات بأكتوبر، ما تسبب في اصطدام سيارتهن بتريلا وإصابة اثنتين منهن.

واستمعت النيابة إلى أقوال المصابتين "نزال" و"رنا" لكشف ملابسات الواقعة، بعدما تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة داخل محطة وقود رصدت خروج الفتيات قبل الحادث بدقائق.

وكانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قد كشفت ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي 3 سيارات ملاكي بملاحقة ومعاكسة فتاتين تستقلان سيارة ملاكي أخرى بالجيزة، ما أسفر عن اصطدام سيارتهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وإصابتهما.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 13 الجاري ورد بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة من طالبة مصابة بكدمات وسحجات، قائدة السيارة المشار إليها "سارية الترخيص"، مقيمة بمحافظة الجيزة، بتضررها من قائدي 3 سيارات لقيامهم بملاحقتها ومحاولة استيقافها ومعاكستها أثناء سيرها بأحد الطرق رفقة صديقتها الطالبة، التي أصيبت بجرح في الجبهة، ما أسفر عن اصطدامهما بسيارة نقل متوقفة بجانب الطريق وإصابتهما، بينما فرّ قائدو السيارات الثلاث هاربين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد السيارات وضبط قائديها ومستقليها، وتبين أنهم 3 طلاب، بينهم سائق بأحد تطبيقات النقل الذكي، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

