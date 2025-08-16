مدير أمن القاهرة يتفقد موقع حريق مخزن ببولاق أبو العلا

كتب- رمضان يونس:

تفقد مدير أمن القاهرة، موقع الحريق الهائل الذي اندلع داخل مخزن لمواسير بلاستيكية بمنطقة بولاق أبو العلا بالقرب من سوق الترجمان.

وأفاد مراسل مصراوي أن الحريق، الناتج عن انفجار أسطوانة غاز، امتد إلى أربعة عقارات سكنية مجاورة، ما استدعى إخلاء العقارات المجاورة لضمان سلامة السكان.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع، حيث دفعت بـ6 سيارات إطفاء و4 خزانات مياه لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي العقارات. كما جرى فصل التيار الكهربائي والغاز لتسهيل مهمة السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن تصاعد أعمدة دخان كثيفة شوهدت من مسافات بعيدة.

تواصل الأجهزة جهودها لإخماد النيران، فيما لم تُعلن بعد أي حصيلة رسمية عن الخسائر البشرية أو المادية.

وكانت غرفة النجدة قد تلقت بلاغًا باندلاع الحريق، وانتقلت القوات على الفور لمكان الواقعة وتواصل جهودها لإخماد النيران، فيما لم تُعلن حتى الآن أي حصيلة رسمية عن الخسائر البشرية أو المادية.