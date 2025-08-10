كتب ـ رمضان يونس:

قررت الدائرة "5" جنايات بولاق الدكرور بمحكمة جنوب الجيزة، تأجيل مُحاكمة المتهمين بقتل طالبة بولاق الدكرور"هنا فرج" والشروع في قتل والديها إثر معركة دارت مع الجيران في ترعة زنين، إلى جلسة اليوم الثالث من من انعقاد الدائرة في شهر أكتوبر المقب، لتقديم ما يفيد بوفاة المتهم الثاني والمرافعة.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عادل سيد جبر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عنتر إبراهيم دولاتي إبراهيم محمد أمين، وأمانة سر أشرف صلاح.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية التي حملت رقم 22272 لسنة 2024 جنايات بولاق الد كرور، والمقيدة برقم 5784 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، للمتهمين "س. ث"، و "س. ث"، و "أ. ث" و "م. أ"، تهمة استعراض القوة والتهديد بالعنف ضد "هنا فرج" طفلة، ووالدها "فرج إ."، ووالدتها "سمية م."، والأهالي وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بأن أشهروا أسلحة بيضاء ملوحين بها وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم والأهالي بالمنطقة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين قتلوا المجني عليها الطفلة "هنا فرج"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحها، وما أن ظفروا بها حتى جثمت المتهمة الثالثة عليها، وكال لها المتهم الأول "س. ث" طعنتين بسلاح أبيض قاصدين من ذلك إزهاق روحها فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، وذلك حال تواجد المتهمين الثانية والرابع على مسرح الواقعة للشد من أزرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شرعوا في قتل والدة الطفلة "سمية. م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على إزهاق روحها لخلف استعر بينهم وما أن ظفروا بها كال لها المتهم الأول طعنة بسلاح أبيض "خنجر" وتعدى عليها الباقين بالأيدي، قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثوا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليها بالعلاج.

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهمين شرعوا في قتل والد الطفلة "فرج. إ" عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدوا العزم على إزهاق روحه، وما أن ظفروا به حتى كال له المتهم الأول طعنة بسلاح أبيض "خنجر" وكال له الثالث ضربتين بسلاح أبيض "كذلك"، وتعدى عليه الثاني بأداة "شوم" قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي الوارد بأمر الإحالة أن إصابة المجني عليها "هنا فرج"، هي إصابة طعنية وقطعية حيوية حديثة حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب وجائزة الحدوث من مثل الأداة المذكورة بمذكرة النيابة، وتعزى وفاتها إلى إصابة طعنيه بالصدر وما أحدثته من قطع وتمزق الغشاء التاموري وقطع بالقلب مما أدى إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية وحدوث الوفاة.

وأفاد تقرير الطبي المبدئي أن إصابة "فرج إ."، بجرح قطعي بالرأس والجانب الأيسر من الجبهة وقطع مزدوج بأعلى الكتف الأيمن، بينما ثبت بالتقرير الطبي الظاهري الموقع على زوجته "سمية" إصابتها بطعنة نافذة في الصدر.

وادعى المحامي أحمد سعيد الحاضر عن ورثة المجني عليها مدنيًا أمام هيئة المحكمة بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وكإجراء قانوني لإثبات حضور الدفاع في القضية، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.