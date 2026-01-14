مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

0 0
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

0 0
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

0 0
21:45

ليتشي

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من محمد أبو تريكة بعد هزيمة منتخب مصر أمام السنغال

كتب - يوسف محمد:

09:50 م 14/01/2026
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 18 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 18 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 18 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 18 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 18 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 18 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 18 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (5) (1)
  • عرض 18 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (11) (1)
  • عرض 18 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (13) (1)
  • عرض 18 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (14) (1)
  • عرض 18 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 18 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 18 صورة
    محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق
  • عرض 18 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 18 صورة
    محمد أبو تريكة
  • عرض 18 صورة
    محمد أبو تريكة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، على هزيمة المنتخب الوطني اليوم أمام السنغال، بنتيجة هدف دون مقابل، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتلقى منتخب مصر اليوم، الهزيمة أمام نظيره منتخب السنغال، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا.

وقال محمد أبو تريكة، في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس"، عقب نهاية المباراة: "حزين لخروج المنتخب المصري من بطولة أمم أفريقيا، كنت أتمنى أن يواصل المنتخب مشواره ويتوج باللقب الثامن في تاريخه بأمم أفريقيا".

وأضاف: "الحمدلله على كل شيئ اللاعبين قدموا بطولة كبيرة مجهود مميز، وكذلك الكابتن حسام حسن وحقق الهدف اللي كان مطلوب منه قبل ما يأتي إلى المغرب لخوض منافسات البطولة".

واختتم أبو تريكة تصريحاته: "أتمنى الاستعداد بشكل جيد لكأس العالم 2026، ولدينا القدرة على تقديم مباريات بشكل أفضل مما ظهرنا به اليوم أمام السنغال".

أقرأ أيضًا:

"شوطة واحدة بس"..أول تعليق من نجيب ساويرس بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد أبو تريكة منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر والسنغال هزيمة منتخب مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شيخ الأزهر: الشيعة إخوة وجزء عزيز من الأمة الإسلامية
أخبار مصر

شيخ الأزهر: الشيعة إخوة وجزء عزيز من الأمة الإسلامية

حماس: جاهزون لتسليم إدارة غزة للجنة التكنوقراط المستقلة
شئون عربية و دولية

حماس: جاهزون لتسليم إدارة غزة للجنة التكنوقراط المستقلة

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟
حوادث وقضايا

"خناقة على تجهيز الغداء".. ماذا قالت عروس المرج المتهمة بقتل زوجها بالتحقيقات؟
بسمة بوسيل وابنها آدم في أحدث ظهور من رحلة سفاري بالبيتش باجي.. صور
زووم

بسمة بوسيل وابنها آدم في أحدث ظهور من رحلة سفاري بالبيتش باجي.. صور
تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي على إيران.. بريطانيا تسحب بعض قواتها من قطر

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 1 السنغال
التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور