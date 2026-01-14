أول تعليق من محمد أبو تريكة بعد هزيمة منتخب مصر أمام السنغال

سام مرسي يعلق على هزيمة منتخب مصر من السنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

علق نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبو تريكة، على هزيمة المنتخب الوطني اليوم أمام السنغال، بنتيجة هدف دون مقابل، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتلقى منتخب مصر اليوم، الهزيمة أمام نظيره منتخب السنغال، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا.

وقال محمد أبو تريكة، في تصريحات عبر قناة "بي إن سبورتس"، عقب نهاية المباراة: "حزين لخروج المنتخب المصري من بطولة أمم أفريقيا، كنت أتمنى أن يواصل المنتخب مشواره ويتوج باللقب الثامن في تاريخه بأمم أفريقيا".

وأضاف: "الحمدلله على كل شيئ اللاعبين قدموا بطولة كبيرة مجهود مميز، وكذلك الكابتن حسام حسن وحقق الهدف اللي كان مطلوب منه قبل ما يأتي إلى المغرب لخوض منافسات البطولة".

واختتم أبو تريكة تصريحاته: "أتمنى الاستعداد بشكل جيد لكأس العالم 2026، ولدينا القدرة على تقديم مباريات بشكل أفضل مما ظهرنا به اليوم أمام السنغال".

