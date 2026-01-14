أول تعليق من محمد أبو تريكة بعد هزيمة منتخب مصر أمام السنغال

كتب - محمد عبد السلام:

حقق منتخب السنغال فوزا مهما على نظيره المصري بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

وبهذه نجح منتخب السنغال في الصعود إلى دور نهائي كأس الأمم، بينما من المقرر أن يلاقي منتخب مصر الخاسر من مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم.

وجاءت تقييمات لاعبي منتخب مصر في المباراة أمام منتخب السنغال، وفقا لموقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات، على النحو التالي:

تقييمات لاعبي منتخب مصر بعد الهزيمة من منتخب السنغال

محمد الشناوي: 7.3

محمد هاني: 6.5

ياسر إبراهيم: 6.9

حسام عبد المجيد: 7.2

رامي ربيعة: 6.4

أحمد فتوح: 6.7

مروان عطية: 6.9

حمدي فتحي: 7.1

إمام عاشور: 6.6

عمر مرموش: 6.6

محمد صلاح: 6.2

وحصل محمد الشناوي على أعلى تقييم في المباراة وفقا لإحصائيات موقع "سوفا سكور".