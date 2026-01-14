حماس: جاهزون لتسليم إدارة غزة للجنة التكنوقراط المستقلة

طالب الناطق باسم حركة المقاومة حماس حازم قاسم، الإدارة الأمريكية بإلزام إسرائيل بإكمال استحقاقات المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار والانطلاق نحو المرحلة الثانية.

وقال حازم قاسم خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأربعاء، إن إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترمب تطور إيجابي مهم.

وأكد الناطق باسم حماس، أنهم جاهزون بشكل تام لتسليم إدارة قطاع غزة للجنة التكنوقراط المستقلة وتسهيل عملها.

وأوضح قاسم، أن حماس جاهزة للدخول في مقاربات فلسطينية داخلية بشأن مناقشة قضية سلاح المقاومة.

وأشار إلى أن أولوية الحركة الآن بدء عملية إغاثة حقيقية لإنقاذ المدن في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن ويتكوف بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

وقال ويتكوف، إنه سيتم الانتقال من وقف إطلاق النار في غزة إلى نزع السلاح والحكم التكنوقراطي وإعادة الإعمار.

وأوضح المبعوث الأمريكي، أن المرحلة الثانية ترسخ إدارة تكنوقراط فلسطينية انتقالية في غزة وتبدأ عملية نزع السلاح بالكامل وإعادة الإعمار.