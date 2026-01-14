إبراهيم عيسى يعلق على خروج منتخب مصر من نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

رد فعل ساديو ماني بعد الفوز على منتخب مصر

علق الإعلامي إبراهيم عيسى على هزيمة منتخب مصر ضد منتخب السنغال بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات دور نصف النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

وكتب في تغريدة على حسابه بموقع التغريدات "إكس": "منتخب مصر مرفوع الرأس لعبنا في حدود إمكانياتنا بشرف ورجولة وكبرياء شكرا حسام حسن وكل لاعبي مصر".

وودع منتخب مصر البطولة بهزيمة من نظيره السنغالي بنتيجة هدف دون رد، ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الخاسر من مباراة المغرب ونيجيريا، ضمن مواجهات المركز الثالث والرابع.