كأس الأمم الأفريقية

السنغال

1 0
19:00

مصر

كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا

0 0
22:00

المغرب

كأس ملك أسبانيا

الباسيتي

0 0
22:00

ريال مدريد

الدوري الإيطالي

نابولي

0 0
19:30

بارما

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

0 0
21:45

ليتشي

إبراهيم عيسى يعلق على خروج منتخب مصر من نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية

كتب - محمد عبد السلام:

09:56 م 14/01/2026
  • عرض 21 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
    هدف ساديو ماني في شباك مصر
    محمد صلاح ومانى قبل مباراة مصر والسنغال
    محمد صلاح ومانى قبل مباراة مصر والسنغال
    محمد صلاح ومانى قبل مباراة مصر والسنغال
    محمد صلاح ومانى قبل مباراة مصر والسنغال
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (3) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (2) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (9) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (7) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (4) (1)
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (13) (1)

علق الإعلامي إبراهيم عيسى على هزيمة منتخب مصر ضد منتخب السنغال بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات دور نصف النهائي في كأس الأمم الأفريقية.

وكتب في تغريدة على حسابه بموقع التغريدات "إكس": "منتخب مصر مرفوع الرأس لعبنا في حدود إمكانياتنا بشرف ورجولة وكبرياء شكرا حسام حسن وكل لاعبي مصر".

وودع منتخب مصر البطولة بهزيمة من نظيره السنغالي بنتيجة هدف دون رد، ضمن مواجهات دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الخاسر من مباراة المغرب ونيجيريا، ضمن مواجهات المركز الثالث والرابع.

