قرار قضائي بشأن المتهمين في قضية "خلية العمرانية"

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 58 متهماً في القضية رقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلامياً باسم قضية خلية العمرانية، لجلسة 15 أبريل؛ لسماع مرافعة الدفاع.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول حتى الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تعطيل مؤسسات الدولة ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما زُعم أنهم كانوا ينتمون لجماعة الإخوان التي تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة وتنفيذ عمليات عدائية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون تولوا قيادة جماعة إرهابية أخرى مسماة بـ"داعش"، بينما انضم المتهمون من التاسع وحتى الأربعين، ومن السابع والثلاثين وحتى الخمسين، إلى الجماعات الإرهابية المشار إليها، وقاموا بجمع الأموال والأسلحة والذخائر والمفرقعات بغرض استخدامها في أعمال إرهابية.

كما وجهت النيابة تهم مباشرة لبعض المتهمين بإعداد وتدريب أفراد على تصنيع واستعمال الأسلحة التقليدية والمفرقعات، من خلال عقد دورات متخصصة لتعليم عدد من المتهمين وأشخاص مجهولين كيفية صناعة المفرقعات لاستخدامها في أنشطة إرهابية.