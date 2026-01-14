إعلان

قرار قضائي بشأن المتهمين في قضية "خلية العمرانية"

كتب : صابر المحلاوي

06:21 م 14/01/2026

المستشار وجدي عبد المنعم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 58 متهماً في القضية رقم 1235 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلامياً باسم قضية خلية العمرانية، لجلسة 15 أبريل؛ لسماع مرافعة الدفاع.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول حتى الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تعطيل مؤسسات الدولة ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. كما زُعم أنهم كانوا ينتمون لجماعة الإخوان التي تسعى لتغيير نظام الحكم بالقوة وتنفيذ عمليات عدائية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون تولوا قيادة جماعة إرهابية أخرى مسماة بـ"داعش"، بينما انضم المتهمون من التاسع وحتى الأربعين، ومن السابع والثلاثين وحتى الخمسين، إلى الجماعات الإرهابية المشار إليها، وقاموا بجمع الأموال والأسلحة والذخائر والمفرقعات بغرض استخدامها في أعمال إرهابية.

كما وجهت النيابة تهم مباشرة لبعض المتهمين بإعداد وتدريب أفراد على تصنيع واستعمال الأسلحة التقليدية والمفرقعات، من خلال عقد دورات متخصصة لتعليم عدد من المتهمين وأشخاص مجهولين كيفية صناعة المفرقعات لاستخدامها في أنشطة إرهابية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محكمة بدر المستشار وجدي عبد المنعم جنايات العمرانية قضية خلية العمرانية داعش

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مايا دياب توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت؟
زووم

مايا دياب توجه رسالة لـ شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت؟
مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز ومفاجأة لـ
علاقات

مباراة مصر والسنغال في أمم إفريقيا.. خبيرة أبراج تتوقع الفائز ومفاجأة لـ
لحظة بلحظة.. مصر ضد السنغال.. بداية المباراة
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. مصر ضد السنغال.. بداية المباراة
بعد انطلاقها رسميًا.. شيفرولية سبارك تنضم لأرخص 5 سيارات كهربائية بمصر
أخبار السيارات

بعد انطلاقها رسميًا.. شيفرولية سبارك تنضم لأرخص 5 سيارات كهربائية بمصر
سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية
أخبار المحافظات

سخرة وتجويع وضرب مبرح.. تفاصيل مأساة "سما ودنيا" مع زوجة الأب بالشرقية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
7 وزراء سابقين رؤساء لجان نوعية في مجلس النواب
التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام السنغال
استغاثة منتصف الليل.. كيف أنقذت قاطرات قناة السويس 12 بحاراً من قلب السفينة FENER؟
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور