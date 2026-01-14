إعلان

التعليم تعتمد شهادات بديلة للمعلمين المساعدين للحصول على شهادة الصلاحية

كتب : أحمد الجندي

09:47 م 14/01/2026

وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطاباً رسمياً إلى المديريات التعليمية بشأن إضافة شهادات مقبولة ضمن ملف التقدم للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة للتعيين في وظيفة معلم، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل إجراءات المعلمين المساعدين وحل المشكلات المتعلقة بالحصول على الشهادة.

وبحسب مستند رسمي، جاء في التعميم أن المعلمين المساعدين يمكنهم تقديم أي من الشهادات التالية ضمن ملف التعيين:

شهادة برنامج التحول الرقمي الصادرة عن الجامعات المصرية.

شهادات ICDL بكافة أنواعها.

الدورة التدريبية AITC المقدمة من الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات.

شهادة IC3 Plus.

شهادة IC3.

شهادة MICIT الصادرة عن MKCL.

الدبلوم الدولي في مهارات تقنية المعلومات Cambridge IT Skills.

وطالبت الوزارة مديريات التربية والتعليم بالتعميم على ديوان المديرية وجميع الإدارات والمدارس الواقعة في نطاق كل مديرية لضمان وصول القرار لجميع المعلمين المستهدفين، مشيدة بحسن التعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية.

مستند

