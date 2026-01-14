الداخلية تكشف حقيقة اقتحام أحد الأشخاص لمعمل تحاليل في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن تضرر مستأجرة " معمل للتحاليل الطبية" بالإسماعيلية من قيام مالك الشقة بالدخول للمعمل عنوة، ونزع اللافتات الخاصة به وسرقة محتوياتها والزعم بقيامها بإبلاغ الأجهزة الأمنية دون جدوى.

وتبين من الفحص أن حقيقة الواقعة تتمثل في بتاريخ 8 يناير الجاري تبلغ لمركز شرطة التل الكبير من (مالك الشقة - مقيم بدائرة المركز) بقيام القائمة على النشر بكسر باب شقته "محل الخلاف" ودخولها دون وجه حق وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وباستدعاء القائمة على النشر وسؤالها قررت بتضررها من (مالك الشقة وعاطل وسيدة- مقيمين بذات الدائرة) لقيام الأول بشراء الشقة المستأجرة لها كمعمل تحاليل من مالكها السابق وتأجيرها للمشكو في حقهما الثاني والثالثة بموجب عقد إيجار رسمي.

وبمواجهة المشكو في حقهم أقر الأول بشراء الشقة من مالكها السابق عقب إنتهاء المدة الإيجارية بين الشاكية ومالكها منذ عام 2022 وقيامه بتأجيرها للثاني والثالثة بموجب عقد إيجار جديد وعدم صحة ادعاء الشاكية وتولت النيابة العامة التحقيق.

