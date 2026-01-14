دفن جثة سائق ضحية "مفتاح الشقة" في الصف

كتب- محمود الشوربجي:

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة سائق لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء محاولته الوصول إلى شقته بعد نسيان مفاتيح الباب، بمنطقة الصف.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة الصف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بسقوط شخص من علو داخل أحد العقارات بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين أن المتوفى سائق يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، وأثناء عودته إلى مسكنه اكتشف نسيان مفاتيح الشقة، فحاول تسلق الحائط الخارجي للعقار للوصول إلى شقته بالطابق الثالث، إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضًا، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

