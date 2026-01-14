إعلان

دفن جثة سائق ضحية "مفتاح الشقة" في الصف

كتب : محمود الشوربجي

07:30 م 14/01/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمود الشوربجي:

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة سائق لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث أثناء محاولته الوصول إلى شقته بعد نسيان مفاتيح الباب، بمنطقة الصف.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وجاري استكمال التحقيقات.

وتلقى رئيس مباحث مركز شرطة الصف إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بسقوط شخص من علو داخل أحد العقارات بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

بالفحص تبين أن المتوفى سائق يبلغ من العمر نحو 40 عامًا، وأثناء عودته إلى مسكنه اكتشف نسيان مفاتيح الشقة، فحاول تسلق الحائط الخارجي للعقار للوصول إلى شقته بالطابق الثالث، إلا أنه اختل توازنه وسقط أرضًا، ما أسفر عن وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة

الإعدام للمتهمين بقتل شاب وسرقة "توكتوك" لشراء المخدرات في الخليفة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النيابة العامة الصف دفن جثة سائق

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟
نصائح طبية

""جيت هنا قبل كده".. لماذا نشعر أننا زرنا المكان سابقا؟
بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي
الموضة

بعد ظهورها بفستان ذهبي جريء ومجوهرات فاخرة.. من هي عارضة الأزياء كايلي
سي إن إن: إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران
شئون عربية و دولية

سي إن إن: إدارة ترامب لا ترغب بتدخل عسكري طويل الأمد في إيران
لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 السنغال.. بداية الشوط الثاني
رياضة عربية وعالمية

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 السنغال.. بداية الشوط الثاني
"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
زووم

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

نيجيريا

- -
22:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. مصر 0 ضد 0 السنغال
التعليم تصدر قرارًا بإعادة تسكين 30 ألف معلم مساعد بسبب ظروف قهرية
تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانًا في أمم أفريقيا
السفينة تتجه للغرق.. ماذا يحدث على متن FENER قرب شاطئ بورسعيد؟ - صور