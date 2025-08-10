إعلان

لأجل اختصار الطريق.. ضبط قائد سيارة سار عكس الاتجاه بالبحيرة

03:18 م الأحد 10 أغسطس 2025

أرشيفية

كتب – علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام قائد سيارة "ملاكي" بالسير عكس الاتجاه بطريق (القاهرة – الإسكندرية الزراعي)، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة)، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بدعوى اختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

