كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل وتيسير حصول المترددين على خدماتها، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.

جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتقوم الإدارة برصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة لها بجميع المحافظات، لتقديم جميع التيسيرات اللازمة لهم، حيث استقبلت أقسام الإدارة على مستوى الجمهورية عددًا من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن، وتم إنهاء إجراءاتهم في سهولة ويسر.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.