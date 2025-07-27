خبطها وشتمها وهرب.. ضبط ميكانيكي تعدى على سيدة في الإسماعيلية | فيديو

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر سيدة من قيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بسيارة والدتها بمحافظة الإسماعيلية، وإحداث تلفيات بها، والتعدي عليها بالسب.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجاري، ورد بلاغ إلى قسم شرطة ثان الإسماعيلية من (إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية)، بتضررها من قيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بالسيارة ملكها، وإحداث تلفيات بها، والتعدي عليها بالسب.

وقد تم تحديد الدراجة النارية وضبط قائدها (ميكانيكي – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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