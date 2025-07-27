كتب – علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مختلف الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث تمكَّنت خلال 24 ساعة من ضبط 118.709 مخالفات مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والتوقف العشوائي، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص 2.951 سائقًا، تبيَّن إيجابية 245 منهم لتعاطي المواد المخدرة.

كما استمرت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 1.084 مخالفة مرورية متنوعة، منها: السير عكس الاتجاه، وتحميل ركاب بالمخالفة، ومخالفة شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بالأمن والمتانة. وتم فحص 263 سائقًا، ثبت تعاطي 17 منهم للمواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط 12 محكومًا عليهم بإجمالي 19 حكمًا، والتحفّظ على 4 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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