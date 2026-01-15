إعلان

محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل آخر بالزاوية الحمراء اليوم

كتب : محمود الشوربجي

05:00 ص 15/01/2026

محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل آخر بالزاوية الحمر

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل آخر والتسبب في إصابته بعاهة مستديمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.

وتبين من التقرير الطبي للمجني عليه أنه مصاب بعجز في إصبع الإبهام بيده اليمني.

وكانت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقت إخطارًا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول عاطل به جروح، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وآخر أثناء جلوسهما على مقهى بسبب وصلة مزاح بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بضرب المجني عليه بسلاح أبيض في يده، مما أسفر عن إصابته بأصبع الإبهام في يده اليمنى أحدثت عاهة مستديمة وعجز نسبته 5%.

