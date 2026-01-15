4 اتهامات تلاحق "أم شيماء جمال" أمام الجنح في قضية السب والتهديد

تعديل في 10:25 ص

تنظر محكمة جنح الطالبية والعمرانية، أولى جلسات محاكمة "ماجدة الحشاش" والدة الإعلامية الراحلة "شيماء جمال" في قضية سب وقذف محاميان على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحالت النيابة العامة بالجيزة، "ماجدة الحشاش" المتهمة في الدعوي رقم 65 لسنة 2026 إلى محكمة الجنح المختصة.

ووجهت النيابة لوالدة الإعلامية الراحلة، تهم تهديد محامي وصديقه ابنتها الراحلة بالسلاح واستعراض القوة والبلطجة بخلاف السب والقذف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المحامي إبراهيم الطنطاوي دفاع أسرة للقاضي الراحل أيمن حجاج و"عياء" تقدما ببلاغ ضد والدة الإعلامية الراحلة "شيماء جمال" يتهمها بالسب والقذف والتهديد بالسلاح واستعراض القوة.