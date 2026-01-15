دفنهم في مزرعته.. ليبي يقتل 21 مهاجرًا من جنسيات إفريقية مختلفة- فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية في مدينة إجدابيا الليبية عن مقبرة جماعية تضم رفات 21 شخصا من جنسيات إفريقية مختلفة تبيّن أنهم ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر، عقب عملية أمنية قادت لضبط مشتبه به ليبي الجنسية داخل مزرعة خاصة.

وعثرت القوات الأمنية في فرع الأمن الداخلي والبحث الجنائي واللواء 166، عقب مداهمة المزرعة على عدد من الضحايا المصابين بطلقات نارية وفي حالات صحية حرجة.

وأشار بيان حكومي، إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الشهيد محمد المقريف لتلقي العلاج، بينما ألقي القبض على المتهم الذي وصفته التحريات بأنه من ذوي السوابق الجنائية.

أجدابيا.. العثور على مقبرة جماعية جنوب المدينة تضم رفات العشرات، وفق مصادر محلية pic.twitter.com/3cYq81LXJ6 — قناة ليبيا الأحرار (@LibyaAlAhrarAR) January 14, 2026

وأفادت التحقيقات الأولية، بالاستناد إلى شهادات الناجين من الرجال والنساء المحتجزين، بأن المتهم أقدم على قتل مجموعة من المهاجرين بدم بارد قبل التخلص من جثثهم في قبور جماعية داخل الموقع.

وانتقلت النيابة العامة والجهات المختصة إلى موقع المقبرة لاستخراج الرفات، فيما أكدت الجهات الأمنية استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة كاملة واتخاذ الإجراءات القانونية.