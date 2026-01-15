مريم صدقي، ابنة الفنانة هالة صدقي، خاضت أول لقاء لها مع الفريق الأول، بنادي زد لكرة القدم سيدات.

قصة ابنة هالة صدقي مع نادي زد لكرة القدم سيدات

وبدأت مريم صدقي مسيرتها في كرة القدم، بأكاديمية زد، قبل أن يتم تصعيدها الفريق الأول.

وفي أكتوبر الماضي، تعرضت مريم واثنين من زميلاتها في الفريق، لحادث سير، أثناء ذهابها إلى مران الفريق.

وكتبت الفنانة هالة صدقي، آنذاك: "مريم ومعها اثنين من زميلاتها بالفريق كانوا متوجهين للنادي وبالطبع معها السائق وبعد وقوفه تماما وقبل أن تنزل بأقل من ثانية فوجئت بعربية مسرعة وبكل قوتها صدمت عربية ابنتي وهي بها مع صديقاتها".

وأضافت: "واحدة منهم حاجبها اتفتح والثانية اتخبطت في دماغها، ومريم حصل لها ردود في ظهرها ورقبتها وتم إسعافهم فورا من أطباء النادي الذين حرصوا على الكشف عليهم والاطمئنان عليهم جميعا، والنهارده نزلت ماتش مهم وجابت جون كمان".