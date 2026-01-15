مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

ابنة فنانة شهيرة تبدأ مشوارها مع الفريق الأول بـ نادي زد لكرة القدم سيدات

كتب : هند عواد

02:01 ص 15/01/2026
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (2)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (3)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (5)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (4)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (8)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (7)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (9)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (10)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (11)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (12)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (13)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (15)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (14)
    مريم صدقي ابنة هالة صدقي لاعب كرة قدم في نادي زد (6)

مريم صدقي، ابنة الفنانة هالة صدقي، خاضت أول لقاء لها مع الفريق الأول، بنادي زد لكرة القدم سيدات.

قصة ابنة هالة صدقي مع نادي زد لكرة القدم سيدات

وبدأت مريم صدقي مسيرتها في كرة القدم، بأكاديمية زد، قبل أن يتم تصعيدها الفريق الأول.

وفي أكتوبر الماضي، تعرضت مريم واثنين من زميلاتها في الفريق، لحادث سير، أثناء ذهابها إلى مران الفريق.

وكتبت الفنانة هالة صدقي، آنذاك: "مريم ومعها اثنين من زميلاتها بالفريق كانوا متوجهين للنادي وبالطبع معها السائق وبعد وقوفه تماما وقبل أن تنزل بأقل من ثانية فوجئت بعربية مسرعة وبكل قوتها صدمت عربية ابنتي وهي بها مع صديقاتها".

وأضافت: "واحدة منهم حاجبها اتفتح والثانية اتخبطت في دماغها، ومريم حصل لها ردود في ظهرها ورقبتها وتم إسعافهم فورا من أطباء النادي الذين حرصوا على الكشف عليهم والاطمئنان عليهم جميعا، والنهارده نزلت ماتش مهم وجابت جون كمان".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ابنة هالة صدقي مريم صدقي نادي زد لكرة القدم سيدات الدوري المصري لكرة القدم سيدات هالة صدقي

