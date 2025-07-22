ضبط سائق توك توك بتهمة السير عكس الاتجاه بالقاهرة

القاهرة - مصراوي:

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الاتجاه بأحد الشوارع بالقاهرة، والتشاجر مع بعض المواطنين حال قيامهم بمعاتبته.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المركبة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية). وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اختصار الطريق.

تم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

في سياق متصل، كشفت التحريات ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة نقل بالسير عكس الاتجاه بطريق الإسماعيلية الصحراوى ووضع ملصقات على اللوحات الخاصة بالسيارة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لاختصار الطريق وإخفاء لوحات السيارة للحيلولة دون تحرير مخالفات ضده.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ورفع الإشغالات بالطريق تنسيقاً والجهات المعنية.