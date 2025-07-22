كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائق سيارة ميكروباص يسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، في مشهد عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.

وعقب الفحص، أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبيّن أنها سارية التراخيص، بينما كان السائق لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بقصد اختصار الطريق، في مخالفة صريحة لقواعد المرور والسلامة العامة.

وقد تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.