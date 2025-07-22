إعلان

لاختصار الطريق | ميكروباص يسير عكس الاتجاه بالشرقية.. والداخلية تتخذ الإجراءات

02:15 م الثلاثاء 22 يوليه 2025

ميكروباص يسير عكس الاتجاه

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp
كتب- علاء عمران:
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه سائق سيارة ميكروباص يسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، في مشهد عرّض حياته وحياة المواطنين للخطر.
وعقب الفحص، أمكن تحديد السيارة وضبط قائدها، وتبيّن أنها سارية التراخيص، بينما كان السائق لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.
وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بقصد اختصار الطريق، في مخالفة صريحة لقواعد المرور والسلامة العامة.
وقد تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تعلن تفاصيل إحباط مخطط حركة حسم الإرهابية

الداخلية: حركة "حسم " بثّت فيديو تدريب بالصحراء وتوعدت بعمليات إرهابية

الداخلية: حسم خططت لإحياء نشاطها واستهداف منشآت أمنية واقتصادية

بالأسماء.. الداخلية تعلن قيادات "حسم" المتورطين في المخطط الإرهابي الجديد

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ميكروباص عكس الاتجاه الشرقية الداخلية أجهزة وزارة الداخلية سيارة ميكروباص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رسميا.. اعتماد نتيجة الثانوية العامة ومفاجآت في قائمة الأوائل وكيف تحصل عليها - بث مباشر
رابط نتيجة الثانوية العامة 2025.. تعرف على التفاصيل كاملة