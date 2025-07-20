كتب- صابر المحلاوي:

كشفت وزارة الداخلية عن أسماء عدد من قيادات حركة "حسم" الإرهابية المتورطين في مخطط جديد لإحياء النشاط المسلح داخل البلاد، مؤكدة أن جميعهم هاربون وصادر بحقهم أحكام قضائية مشددة وصلت إلى الإعدام والمؤبد في قضايا إرهابية خطيرة.

وفيما يلي قائمة المتورطين وفقًا لبيان وزارة الداخلية:

-يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، محكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام (261/7122/2016 جنايات النزهة)، والمؤبد في قضية استهداف شخصيات هامة (6607/2022 جنايات الشروق)، والمؤبد في محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق (120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة).

-محمد رفيق إبراهيم مناع، محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية استهداف شخصيات هامة (64/2017 جنايات عسكرية شمال القاهرة)، والمؤبد في قضية تزوير محررات رسمية (1390/2020 جنايات النزهة).

-علاء علي علي السماحي، محكوم عليه بالمؤبد في محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق (120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمؤبد في استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية (17350/2019 أمن دولة طوارئ مدينة نصر)، والمؤبد في قضية استهداف شخصيات هامة (6607/2022 جنايات الشروق).

-محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، محكوم عليه بالمؤبد في استهداف شخصيات هامة (64/2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة)، والمؤبد في محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق (120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة).

-علي محمود محمد عبد الونيس، محكوم عليه بالمؤبد في محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق (120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة)، و15 سنة في قضية "كتائب حلوان" (4459/2015 جنايات حلوان)، و10 سنوات في استهداف شخصيات هامة (123/2018 جنايات عسكرية شرق القاهرة).

-أحمد محمد عبد الرازق أحمد غنيم، محكوم عليه بالإعدام في قضية استهداف خفراء نظاميين بالشرقية (479/2018 جنايات مركز أبو كبير)، والمؤبد في اغتيال أمين شرطة من الأمن الوطني (3321/2016 جنايات مركز أبو كبير)، والمؤبد في محاولة استهداف الطائرة الرئاسية واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق (120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة).

تم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، مداهمة وكر الإرهابيين المذكورين، اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار، مما دفعها للتعامل معهما، وقد أسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعهما، واستشهاد أحد المواطنين الذي تصادف مروره بمحل الواقعة، متأثرًا بإصابته نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل العناصر الإرهابية، وكذلك إصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن، وتم إخطار نيابة أمن الدولة العليا التي تولت مباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في التصدي لمخططات جماعة الإخوان الإرهابية، والداعمين لها، والتي تستهدف المساس بأمن واستقرار البلاد.

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