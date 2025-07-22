غلق 148 محلًا مخالفًا لقرارات ترشيد الكهرباء خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 148 محلًا تجاريًا خلال 24 ساعة لعدم الالتزام بقرار الغلق الصادر في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، تنفيذًا لتعليمات مجلس الوزراء.

وقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية عن تحرير 148 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بمواعيد الغلق المقررة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

وتأتي هذه الحملات في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على موارد الدولة.