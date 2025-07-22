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الداخلية تضبط 9 ملايين جنيه مع تجار العملة في حملات مكثفة

11:23 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025

الإتجار بالنقد الأجنبي

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كتب – علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الحاسمة ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدة قضايا في هذا المجال، خلال 24 ساعة، وبلغت القيمة الإجمالية لما تم ضبطه قرابة 9 ملايين جنيه.
المتهمون تم ضبطهم أثناء محاولاتهم تداول العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني المعتمد، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر السوق السوداء.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، ويأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني من ممارسات المضاربة والتلاعب في أسعار الصرف وإخفاء العملات الأجنبية عن التداول الرسمي.

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