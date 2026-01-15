إعلان

أوكرانيا تعلن حالة الطوارئ لقطاع الطاقة بعد هجمات روسية

كتب : مصراوي

12:16 ص 15/01/2026

فولوديمير زيلينسكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد اجتماع أزمة اليوم الأربعاء، أنه تم إعلان حالة الطوارئ لقطاع الطاقة بأكمله في أوكرانيا.

وسيتم إنشاء مركز تنسيق للتعامل على وجه التحديد مع احتياجات العاصمة كييف، التي يقطنها 3 ملايين نسمة. وستقوم الحكومة بأكملها بتنظيم توفير معدات ومساعدات إضافية.

وتعطلت شبكات الإمداد في كييف خلال غارة جوية روسية عنيفة يوم الجمعة الماضي. وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، خلال اجتماع مع إدارة مدينته، إن 6 آلاف مبنى سكني فقدت التدفئة في البداية.

وفي الوقت الحالي، لا يزال 400 مبني سكني بدون تدفئة، وتأمل السلطات في إعادة ربط هذه المباني بشبكة التدفئة مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف كليتشكو أنه بالنسبة لمعظم المواطنين، هناك ثلاث ساعات فقط من الكهرباء ثم 10 ساعات أو أكثر بدونها. وتمر المدينة بأصعب أوضاعها منذ بدء الحرب مع روسيا عام 2022.

واستهدفت روسيا مجددا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وسط انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر.

وفي مدينة كريفي ريه جنوب شرق أوكرانيا، هاجمت قوات روسية البنية التحتية المدنية الليلة الماضية، طبقا لما ذكره رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، أولكسندر فيلكول.

وأضاف فيلكول في منشور على تطبيق تليجرام أن الهجمات تسببت في انقطاع طارئ للتيار الكهربائي، أثر على حوالي 45 ألف عميل، بينما تعطلت التدفئة المركزية في أكثر من 700 مبنى. وتابع أن الوضع استقر بحلول الصباح.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأوكراني زيلينسكي قطاع الطاقة أوكرانيا روسيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
أخبار مصر

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
زووم

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
بسمة بوسيل وابنها آدم في أحدث ظهور من رحلة سفاري بالبيتش باجي.. صور
زووم

بسمة بوسيل وابنها آدم في أحدث ظهور من رحلة سفاري بالبيتش باجي.. صور
"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"خروج الفراعنة ولدغة زميل صلاح".. ملخص شوط مصر والسنغال الثاني في نصف نهائي
"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة
حوادث وقضايا

"مريض نفسي".. ضبط عامل ادعى تعرضه للخطر كونه شاهدًا على جريمة قتل بالبحيرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان