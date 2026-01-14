أول تعليق من ساديو ماني بعد الفوز على منتخب مصر

أشاد بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال، بلاعبيه عقب الفوز على منتخب مصر، مؤكدًا أن المباراة جاءت صعبة كما كان متوقعًا أمام منتخب يجيد التنظيم ويحب الدفاع ويؤديه بشكل مميز.

وقال بابي ثياو، المدير الفني لمنتخب السنغال: كنا نعلم منذ البداية أن المباراة ستكون صعبة أمام منتخب مصر، لأنه فريق يعرف جيدًا كيف يلعب ويفرض أسلوبه الدفاعي بشكل ممتاز، وقد واجهنا بالفعل صعوبات كبيرة طوال فترات اللقاء.

وأضاف: "تحلّينا بالصبر وحاولنا تدوير الكرة باستمرار إلى أن جاءت اللحظة المناسبة لكسر هذا الجدار الدفاعي الذي صمد أمام هجماتنا لفترة طويلة."

وتابع: الآن حان وقت التركيز على المباراة النهائية، ويجب توجيه التهنئة للاعبين الذين التزموا بالمشروع وبأسلوب اللعب، وقدموا عملهم باحترافية داخل الملعب.

واختتم ثياو تصريحاته قائلاً: تحية خاصة لنجمنا ساديو ماني، الذي سجل هدفًا حاسمًا في شباك مصر خلال مباراة صعبة للغاية، وقد أثبت اليوم من جديد أنه الأسطورة ساديو ماني.