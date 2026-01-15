مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
17:00

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

- -
17:00

بتروجت

كأس رابطة الأندية

المصري

- -
20:00

الزمالك

كأس رابطة الأندية

المقاولون العرب

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

كأس ملك أسبانيا

ر.سانتاندير

- -
22:00

برشلونة

الدوري الإيطالي

كومو

- -
21:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

"إدارة أفضل".. عمرو أديب يعلق على هزيمة منتخب مصر أمام السنغال

كتب - يوسف محمد:

12:21 ص 15/01/2026
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    10 صور للاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من السنغال
  • عرض 16 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (17) (1)
  • عرض 16 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (18) (1)
  • عرض 16 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (14) (1)
  • عرض 16 صورة
    مشادة بين مدرب السنغال والجهاز الفني لمنتخب مصر (13) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (21) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (18) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (24) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر (15) (1)
  • عرض 16 صورة
    عمرو أديب
  • عرض 16 صورة
    الإعلامي عمرو أديب
  • عرض 16 صورة
    عمرو أديب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة منتخب مصر أمام المنتخب السنغالي اليوم، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب.

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة أمس أمام منتخب السنغال أمس الأربعاء، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا.

وكتب أديب عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "هارد لك، تستمر العقدة لم نبذل المجهود المطلوب ولكن تلك هى الكرة فصولها باردة".

وأضاف: "فوز مستحق للسنغال كالعادة، هزيمة ليست مفاجأة كنا فى انتظارها بشكل أو بأخر".

واختتم: "شكرًا على المجهود والروح العالية، نراكم فى كأس العالم بشكل أفضل، فعالية أكثر وإدارة أحسن للمباريات".

ويذكر أن منتخب مصر يستعد لخوض مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في أمم أفريقيا، التي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

أقرأ أيضًا:

"منتخب يحب الدفاع".. تعليق مثير للجدل من مدرب السنغال بعد الفوز على مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمرو أديب منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر والسنغال أمم أفريقيا 2025

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
زووم

"عشرة عمر وستر وغطا".. شقيق شيرين عبدالوهاب يكشف أسماء من دعموها في محنتها
تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
أخبار مصر

تنبيهات جديدة بشأن ساعات العمل بالسكة الحديد
حدث بالفن | نقل فنان للمستشفى وتعليقات النجوم بعد خسارة المنتخب ورسالة
زووم

حدث بالفن | نقل فنان للمستشفى وتعليقات النجوم بعد خسارة المنتخب ورسالة
أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من زوجة وليد سليمان بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
شئون عربية و دولية

ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان