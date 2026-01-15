"إدارة أفضل".. عمرو أديب يعلق على هزيمة منتخب مصر أمام السنغال

"إحداهن حارس مرمى".. حكاية بنات عبد الواحد مع كرة القدم

علق الإعلامي عمرو أديب، على هزيمة منتخب مصر أمام المنتخب السنغالي اليوم، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب.

وكان منتخب مصر تلقى الهزيمة أمس أمام منتخب السنغال أمس الأربعاء، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا.

وكتب أديب عبر حسابه الرسمي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "هارد لك، تستمر العقدة لم نبذل المجهود المطلوب ولكن تلك هى الكرة فصولها باردة".

وأضاف: "فوز مستحق للسنغال كالعادة، هزيمة ليست مفاجأة كنا فى انتظارها بشكل أو بأخر".

واختتم: "شكرًا على المجهود والروح العالية، نراكم فى كأس العالم بشكل أفضل، فعالية أكثر وإدارة أحسن للمباريات".

ويذكر أن منتخب مصر يستعد لخوض مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في أمم أفريقيا، التي من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

