وزير الثقافة: نستهدف استقبال أكثر من 6 ملايين زائر لمعرض الكتاب 2026

أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أن اختيار الفنان الراحل محيي الدين اللباد ليكون شخصية معرض كتاب الطفل هذا العام يأتي تكريماً لقامة إبداعية تركت بصمة لا تمحي.

وأكد خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" أن اللباد يعد علامة فارقة في عالم تصميم الكتب والصحافة الموجهة للأطفال.

وأضاف الوزير أن المبدعين في مجال تصميم الصفحات والكتب ما زالوا ينهجون "أكواد" اللباد الفنية حتى يومنا هذا، واصفاً إياه بالشخصية المبدعة التي ألهمت أجيالاً.

وقال إن معرض القاهرة الدولي للكتاب ليس مجرد حدثا تجاريا، بل هو "بؤرة ثقافية ومعرفية" تخدم قطاعات عريضة تشمل الشباب، الناشرين، الباحثين، والدارسين على حد سواء.

وأوضح وزير الثقافة، أن المعرض هذا العام يطمح لكسر الأرقام القياسية السابقة، فبعد أن استقبل 5.8 مليون زائر في النسخة الماضية، تستهدف الوزارة تجاوز حاجز الـ 6 ملايين زائر في الدورة الحالية، مشيراً إلى أن المشاركة الدولية هي الأكبر بوجود 1500 دار نشر ونحو 7000 عارض.

ولفت إلى الزخم الثقافي الذي سيصاحب المعرض، حيث من المقرر إقامة 100 حفل توقيع لإصدارات جديدة، مع الاحتفاء بدولة رومانيا كضيف شرف لهذه النسخة.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى الجانب التكنولوجي والتطوري للمعرض، حيث سيتم إطلاق تطبيق إلكتروني باسم "كتابي"، والذي يتميز بخاصية "النطق" لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل تجربتهم داخل أروقة المعرض.

