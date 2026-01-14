رد فعل مفاجئ لحسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر من السنغال

أول تعليق من ساديو ماني بعد الفوز على منتخب مصر

"منتخب يحب الدفاع".. تعليق مثير للجدل من مدرب السنغال بعد الفوز على مصر

ظهرت علامات الحزن بشكل كبير، على حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعد الهزيمة اليوم أمام السنغال، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وعقب نهاية المباراة، غادر حسام حسن أرضية الملعب متجها إلى غرف خلع الملابس وعلامات الحزن تسيطر على وجهه، وسط مضايقات وهتافات من بعض الجماهير السنغالية المتواجدة في المدرجات.

وأشار حسن إلى الجماهير السنغالية المتواجدة في المدرجات، بالرقم 7 في إشارة إلى عدد ألقاب منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا 2025، الذي يعد الأكثر تتويجا باللقب في تاريخه.

وتلقى منتخب مصر الهزيمة أمام نظيره السنغالي اليوم الأربعاء، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات نصف نهائي أمم أفريقيا.

والجدير بالذكر، أن آخر ألقاب المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا، كان التتويج بنسخة البطولة عام 2010 والتي أقيمت في أنجولا.

أقرأ ايضًا:

أول تعليق من ساديو ماني بعد الفوز على منتخب مصر

أول تعليق من حسام حسن بعد هزيمة منتخب مصر أمام السنغال