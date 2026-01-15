ليفربول يعلق على هزيمة محمد صلاح ومنتخب مصر أمام السنغال

"اللعنة مستمرة".. ماذا قالت الصحف العالمية عن خسارة مصر من السنغال؟

سلّط نادي ليفربول الإنجليزي الضوء، عبر موقعه الرسمي، على خسارة منتخب مصر أمام السنغال وخروج القائد محمد صلاح من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وأوضح النادي الإنجليزي أن مشوار المنتخب المصري وصلاح انتهى بالخسارة بهدف دون رد أمام منتخب السنغال، في المباراة التي أقيمت على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

وأشار ليفربول إلى أن ساديو ماني سجل هدف المباراة الوحيد في شباك الحارس محمد الشناوي، ليقود منتخب بلاده إلى التأهل للمباراة النهائية.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن محمد صلاح ومنتخب مصر ودعا البطولة بعد خسارة بفارق ضئيل، مؤكدًا أن الفراعنة خسروا بهدف واحد في مواجهة قوية أقيمت مساء الأربعاء.

وأوضح التقرير أن صلاح ارتدى شارة القيادة وحاول تحفيز لاعبي منتخب بلاده، إلا أن السيطرة كانت في معظم فترات المباراة لصالح المنتخب السنغالي، في حين اعتمد المنتخب المصري على بعض الهجمات المرتدة المتفرقة.

وأشار ليفربول إلى أن هدف ماني، الذي جاء في الدقيقة 78 بتسديدة من مسافة 20 ياردة، أكد حسه الحاسم، ليقود السنغال إلى نهائي البطولة، بينما يتجه منتخب مصر للمنافسة على الميدالية البرونزية أمام الفائز من مواجهة المغرب ونيجيريا يوم السبت المقبل.