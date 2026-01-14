تراجعت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تقرير سابق أفاد بتعليق واشنطن لكافة أنواع التأشيرات لمواطني 75 دولة.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، في "تصحيح عاجل" أن القرار الصادر عن وزارة الخارجية يقتصر حصرا على "تأشيرات الهجرة" ولا يشمل السياحة أو العمل أو الدراسة.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت القناة عن مذكرة رسمية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعلق التأشيرات بشكل شامل بدءا من 21 يناير لفترة غير محددة، في إطار "تشديد الرقابة".

وتشمل القائمة دولا مثل روسيا، مصر، اليمن، الصومال، البرازيل، إيران، والعراق.

وجاء التصحيح بعد ردود فعل واسعة، حيث سارع الاتحاد الروسي لصناعة السياحة لإعلان توقف التدفق السياحي لأمريكا "إلى أجل غير مسمى" بناء على الخبر الخاطئ.

ومن المتوقع أن يخفف التوضيح الجديد من حدة التداعيات على حركة السفر، رغم تأثيره المباشر على الراغبين في الهجرة.