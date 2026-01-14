إعلان

ترامب يعلن إجراء "محادثة عظيمة" مع رئيسة فنزويلا المؤقتة

كتب : مصراوي

11:22 م 14/01/2026 تعديل في 15/01/2026

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى"محادثة عظيمة" خلال أول مكالمة معروفة مع رئيسة فنزويلا المؤقتة رودريجيز.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، أنه بحثت في اتصال اليوم مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا الكثير من الأمور وأعتقد أن علاقاتنا تسير على ما يرام.

وفي وقت سابق من اليوم، تعهدت رئيسة فنزويلا المؤقتة، بمواصلة عملية إطلاق سراح السجناء الذين تم اعتقالهم خلال حكم الرئيس السابق نيكولاس مادورو، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي لها منذ الإطاحة بمادورو على يد الولايات المتحدة في وقت سابق من يناير الجاري.

