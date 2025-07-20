الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراضي لقائد دراجة نارية بالبحيرة

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قائد دراجة نارية يؤدي حركات استعراضية على أحد الطرق بمحافظة البحيرة، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بغرض الاستعراض.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

اقرأ أيضا:

مشاجرة بالشوم بين7 أشخاص بشبرا الخيمة.. والداخلية تكشف التفاصيل

جثة مسنة و6 مصابين وسط جحيم شقة حديقة الحيوان بالجيزة

بطريقة "هوج بول".. كيف استولت "VSA" على 3 مليارات من أموال المصريين؟