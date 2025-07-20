إعلان

الداخلية تكشف ملابسات فيديو استعراضي لقائد دراجة نارية بالبحيرة

02:39 م الأحد 20 يوليو 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قائد دراجة نارية يؤدي حركات استعراضية على أحد الطرق بمحافظة البحيرة، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بغرض الاستعراض.

تم التحفظ على الدراجة النارية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

اقرأ أيضا:

مشاجرة بالشوم بين7 أشخاص بشبرا الخيمة.. والداخلية تكشف التفاصيل

جثة مسنة و6 مصابين وسط جحيم شقة حديقة الحيوان بالجيزة

بطريقة "هوج بول".. كيف استولت "VSA" على 3 مليارات من أموال المصريين؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية محافظة البحيرة الأجهزة الأمنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حاول استهداف الطائرة الرئاسية.. من هو علاء السماحي عضو "حسم" الإخوانية؟
ضحية حسم الإرهابية.. ماذا نعرف عن الشهيد المهندس مصطفى أنور؟
سر استقالة وزيرة البيئة.. وما منصبها الجديد؟