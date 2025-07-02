كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة إصابة شخصين بطلقات خرطوش، وذلك عقب ورود بلاغ إلى قسم شرطة القطامية من إحدى المستشفيات يفيد بوصول مصابين بجروح متفرقة بالجسم نتيجة إطلاق نار.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابين يعملان كخفراء بإحدى شركات الإنشاءات، ويقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان. وأقرا بتعرضهما للاعتداء من قِبل عدد من الأشخاص أثناء تأديتهما عملهما في موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم، حيث أطلق الجناة أعيرة نارية تجاههما، ما أسفر عن إصابتهما، وذلك على خلفية خلافات بينهم بشأن أعمال الخَفَرة في المنطقة.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم ثلاثة خفراء، لأحدهم معلومات جنائية، وضُبط بحوزتهم 3 أسلحة نارية محلية (فرد خرطوش).

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات السابقة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.