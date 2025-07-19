كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول يظهر سيدة تتضرر من محاولة شخصين النصب عليها بزعم شراء لحوم وطيور لتوريدها إلى أحد الفنادق.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 14 الجاري، أبلغت مالكة محل طيور (مقيمة بمحافظة الشرقية) قسم شرطة المعادي، بتعرضها لمحاولة نصب، بعد أن تواصل معها أحد الأشخاص عبر موقع تواصل اجتماعي، واتفق معها على شراء لحوم طيور لتوريدها إلى فندق شهير.

وأثناء التقابل بدائرة القسم، قام المتهم بنقل الحمولة من سيارتها إلى سيارة نقل يقودها آخر، ثم حاولا الفرار دون دفع قيمتها. إلا أنها لاحقتهما وتمكنت من استرداد البضائع، لكنها اكتشفت تلفها لاحقًا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

بجهود التحري، تم تحديد وضبط المتهمين، وهما جزار (له معلومات جنائية) وسائق، مقيمان بالقاهرة، وبمواجهتهما، أقر الجزار بارتكاب الواقعة بغرض النصب، بينما أنكر السائق علمه بذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان سيدة تُدعى "أم آية" من مدينة الزقازيق ظهرت في بث مباشر عبر صفحتها الشخصية، وهي تبكي وتدّعي تعرضها لواقعة نصب من أحد الزبائن، حيث أوضحت أنها تعمل في تجارة اللحوم والطيور، وتواصل معها شخص وبحسب روايتها، فقد طلب منها أوردر كبير من اللحوم والطيور بلغت قيمته نحو 100 ألف جنيه، بحجة توريده لمطعم في القاهرة.

"كنت بنام في العربية عشان الريحة".. قصة عاطل قتل زوجته وتركها في غرفتها أسبوعين

فيديو ضرب وسحل هدير عبد الرازق| محامي المعتدي يكشف هويته ويتوعد بمقاضاتها بتهمة التشهير

"هشوف الفيديو".. أول تعليق من والد هدير عبدالرازق على واقعة التعدي عليها داخل شقة

اقرأ أيضا: