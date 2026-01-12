13 مصابا في حادث مروري بطريق الفيوم

أصيب 13 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق الفيوم اليوم الإثنين ونقلوا إلى المستشفى للعلاج.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بعد بوابة قطاع دهشور.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص في طريقها إلى الفيوم، مما أسفر عن إصابة 13 شخصا.

المصابون نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور حطام السيارة نهر الطريق مع تسيير حركة المرور إلى طبيعتها.