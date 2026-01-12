9 نصائح من الداخلية لسائقي السيارات في حالة سوء الأحوال الجوية

حرصًا على سلامة المواطنين، أكدت وزارة الداخلية على ضرورة اتباع مجموعة من الإجراءات أثناء القيادة في حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، وذلك لتجنب الحوادث وضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق.

وشملت النصائح ما يلي:

خفض سرعة السيارة إلى 30 كم/ساعة.

تشغيل جميع أنوار السيارة، مع ضبط النور الأمامي على الوضع المنخفض.

استخدام أنوار الانتظار وأنوار الشبورة لزيادة وضوح الرؤية وجذب انتباه الآخرين.

فتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثف بخار الماء داخل المركبة.

استعمال مساحات الزجاج بشكل مستمر.

استخدام آلة التنبيه على فترات منفصلة لتنبيه الآخرين بوجود السيارة.

الالتزام بالحارة المرورية وتجنب التجاوز بأي حال من الأحوال.

مضاعفة مسافة الأمان بين السيارة والسيارة التي أمامها.

الالتزام بتعليمات رجال المرور حتى تصبح الرؤية واضحة.