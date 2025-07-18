انقلاب ميكروباص أعلى دائري النزهة ونقل 5 مصابين للمستشفى

كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري دائرة قسم النزهة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص بعد نزلة سعد الدين الشاذلي مما أسفر عن سقوط 5 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى السلام للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.