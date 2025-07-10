شرطة دبي تغرم سائقًا 50 ألف درهم بسبب فيديو

وكالات

أشعل مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب، بعدما أظهر شابًا يقود سيارة من طراز "شيفروليه" بسرعة جنونية على جانب الطريق في أحد شوارع دبي، وسط تهليل وتصوير من راكب بجانبه وثّق لحظات التهور ونشرها على الإنترنت.

شرطة دبي لم تتأخر كثيرًا، وأعادت نشر الفيديو على صفحتها الرسمية عبر منصة "إكس"، مرفقًا ببيان شديد اللهجة أكدت فيه ضبط السائق، وتطبيق أحكام المرسوم رقم 30 لسنة 2023، الذي ينص على حجز المركبة وتغريم قائدها بمبلغ 50 ألف درهم (نحو 13,600 دولار).

البيان شدّد على أن القيادة المتهورة تُعرض الأرواح والممتلكات للخطر، داعيًا السائقين إلى الالتزام بقوانين المرور حفاظًا على سلامة الجميع، مؤكدًا أن رصد مثل هذه المخالفات لا يتطلب وجود دورية في المكان، بل يمكن ضبط المخالفين عبر مقاطع الفيديو المتداولة من المواطنين أو عبر الأنظمة الذكية.

شرطة دبي ختمت رسالتها بتأكيد أن كل من يظن أن التهور أمام الكاميرا هو بطولة، فليعلم أن العقوبة ستكون صارمة، مهما كانت وسيلة نشر المخالفة.