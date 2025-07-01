"بيصور الستات في غرفة المساج".. بلاغ كيدي يُوقع سيدتين في قبضة الأمن

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى السيدات وهي تتهم مسؤول مركز رياضي (جيم) بمدينة نصر ثالث بالقاهرة بتركيب كاميرات خفية داخل الصالة المخصصة للسيدات، وتصويرهن أثناء تغيير الملابس.

بالفحص، تبين أن المركز المشار إليه مرخص، ومستأجر من قِبل أحد الأشخاص (مدير المركز – مقيم بدائرة القسم). وبالتحري، تبيّن أن السيدة مقدمة البلاغ وشقيقتها، إلى جانب أحد شركائهما، كانوا قد استأجروا غرفة المساج داخل المركز بتاريخ 13 من الشهر الجاري، قبل أن تنشب خلافات بينهم وبين المدير بسبب مخالفتهم شروط التشغيل، ما دفعه للمطالبة بفسخ التعاقد وإخلاء المكان.

وأسفرت التحريات عن قيام السيدتين باختلاق الواقعة ونشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل بقصد التشهير بالمركز وابتزاز مديره لإجباره على استمرار التعاقد.

وقد تم ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما أقرتا بارتكابهما الواقعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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