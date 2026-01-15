"توفت بعد ابنتها بيوم".. حمزة العيلي يعلن وفاة والدة مايا عجيزة

أعلن الفنان حمزة العيلي، عن وفاة والدة صديقته مايا عجيزة بعد يوم واحد من وفاة ابنتها.

وكتب العيلي، عبر حسابه على فيسبوك: "رجاءا دعواتكم الطيبة الصادقة في هذه الليلة لصديقتي العزيزة الغالية مايا عجيزة.. حزن كبير أوي يا مايا، رحمها الله وأسكنها جنة الفردوس غدا ليلة الإسراء والمعراج وهي إسمها الحقيقي إسراء ربنا يسعد روحك يا بنتي".

وتابع: " كانت طيبة وأصيلة ومحبوبة وقلبها أبيض وفي أحلك الظروف ورغم مرضها كانت حامدة شاكرة ربنا يجازيها كل خير ويضاعف حسناتها ويغفر لها ويعفو عنها، آمين يا رب ويجازيها ويكرمها بالفردوس، فلقد كانت بارة وصامدة في مرض والدتها الشديد لسنوات وتعبت معاها كتير في المستشفيات وسبحان الله هي اللي توفت قبل أمها".

واستكمل: " ربنا يصبر ابنك الحبيب ياسين وزوجك وأهلك وأحبابك.. في نعيم ورحاب الله يا رب وإلى الآن أنا غير مدرك رحيلك المفاجئ".

وأضاف: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدتها توفت اليوم، سبحانك يا رب مسبيتهاش غير ليلة، ربنا يرحمكم ويسكنكم جنات النعيم".