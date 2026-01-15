إعلان

"توفت بعد ابنتها بيوم".. حمزة العيلي يعلن وفاة والدة مايا عجيزة

كتب : هاني صابر

07:11 م 15/01/2026

الفنان حمزة العيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الفنان حمزة العيلي، عن وفاة والدة صديقته مايا عجيزة بعد يوم واحد من وفاة ابنتها.

وكتب العيلي، عبر حسابه على فيسبوك: "رجاءا دعواتكم الطيبة الصادقة في هذه الليلة لصديقتي العزيزة الغالية مايا عجيزة.. حزن كبير أوي يا مايا، رحمها الله وأسكنها جنة الفردوس غدا ليلة الإسراء والمعراج وهي إسمها الحقيقي إسراء ربنا يسعد روحك يا بنتي".

وتابع: " كانت طيبة وأصيلة ومحبوبة وقلبها أبيض وفي أحلك الظروف ورغم مرضها كانت حامدة شاكرة ربنا يجازيها كل خير ويضاعف حسناتها ويغفر لها ويعفو عنها، آمين يا رب ويجازيها ويكرمها بالفردوس، فلقد كانت بارة وصامدة في مرض والدتها الشديد لسنوات وتعبت معاها كتير في المستشفيات وسبحان الله هي اللي توفت قبل أمها".

واستكمل: " ربنا يصبر ابنك الحبيب ياسين وزوجك وأهلك وأحبابك.. في نعيم ورحاب الله يا رب وإلى الآن أنا غير مدرك رحيلك المفاجئ".

وأضاف: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدتها توفت اليوم، سبحانك يا رب مسبيتهاش غير ليلة، ربنا يرحمكم ويسكنكم جنات النعيم".

الفنان حمزة العيلي وفاة والدة مايا عجيزة حمزة العيلي على فيسبوك وفاة والدة مايا عجيزة بعد وفاة ابنتها بيوم حمزة العيلي يعلن وفاة والدة صديقته

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رويترز: الجيش الأمريكي يخفض مستوى التأهب في قاعدة العديد القطرية
شئون عربية و دولية

رويترز: الجيش الأمريكي يخفض مستوى التأهب في قاعدة العديد القطرية
لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"
شئون عربية و دولية

لإنهاء احتجاجات مينيابوليس.. ترامب يهدد باللجوء إلى "قانون التمرد"
شعبة المواد الغذائية: استقرار الدولار يهدئ الأسواق والأسعار تتجه للثبات
اقتصاد

شعبة المواد الغذائية: استقرار الدولار يهدئ الأسواق والأسعار تتجه للثبات
سعر الذهب اليوم في مصر يقلل مكاسبه ويتراجع اتجاهه بحلول التعاملات المسائية
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يقلل مكاسبه ويتراجع اتجاهه بحلول التعاملات المسائية
كيف تتعامل الخدمات البيطرية مع الكلاب الضالة؟.. الزراعة توضح -(فيديو)
أخبار مصر

كيف تتعامل الخدمات البيطرية مع الكلاب الضالة؟.. الزراعة توضح -(فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

بعد صراع ترامب والفيدرالي… هل يفقد الدولار مكانته كملاذ آمن في 2026؟
المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
جرس إنذار لمصر والسعودية.. عمرو موسى يحذر من خطورة التطورات الإقليمية المتسارعة
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات