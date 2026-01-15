ضبط سائق نقل حطم زجاج سيارة ملاكي في البساتين

كشفت تحريات المباحث ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قائد سيارة "ربع نقل" حطم زجاج سيارة ملاكى يستقلها عدد من الأطفال؛ بسبب أولوية المرور بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة البساتين من شخص بأنه حال عوده ابنيه من إحدى المدارس بدائرة القسم مستقلين سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى حدثت مشادة كلامية بين قائدها وسائق سيارة آخرى بسبب أولوية المرور تطورت لتحطيم الأخير زجاج السيارة التى يستقلها الأطفال مما تسبب فى ترويعهم.

أمكن تحديد قائد السيارة، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينهما لذات الخلاف وأفاد بأنه تم الصلح فيما بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.