في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفل أثناء عبوره الطريق

كتب- أحمد عادل:

وقع حادث سير بمنطقة كفر العلو التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، أسفر عن إصابة الطفل ياسين محمد بإصابات بالغة، إثر دهسه أثناء عبور الطريق.

وتبين أن السيارة المتسببة في الحادث مملوكة لرئيسة حي التبين، وكانت تُقاد بواسطة سائقها دون تواجدها بالسيارة وقت وقوع الحادث، حيث كان السائق يسير عكس الاتجاه.

وأسفر الحادث عن إصابة الطفل بنزيف داخلي وكسور مضاعفة في أنحاء متفرقة من الجسد، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وألقت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، القبض على سائق السيارة المتسببة في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.