كتب - رمضان يونس:



أكد مصدر من حي حدائق القبة أنه جارٍ تنفيذ قرار إزالة كامل للعقار رقم 24 المجاور للعقارات المنكوبة، بعد أن تبيّن قيام أحد السكان ببناء طابق مخالف، ما تسبب في حدوث تصدعات تهدد سلامة العقار وتستدعي إزالته بشكل فوري.



وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الأجهزة المعنية قامت بإخلاء 8 منازل قديمة مجاورة للعقارات المنهارة، كإجراء احترازي، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائي والمياه، لحين الانتهاء من رفع الركام واستكمال أعمال البحث عن السكان.



ولا تزال فرق الإنقاذ البري التابعة لقوات الحماية المدنية بالقاهرة تواصل، لليوم الثاني على التوالي، أعمال البحث عن ضحايا أسفل أنقاض العقارات المنهارة، وسط أمل في العثور على ناجين.



وعززت قوات الدفاع المدني، بالتعاون مع رئاسة حي حدائق القبة، جهودها في موقع الحادث من خلال الدفع بـ"لودر" وحفار وعدد من سيارات النقل الثقيل (تريلا)، لنقل أكوام الركام التي تعيق عمليات البحث.



وكانت منطقة حدائق القبة بالقاهرة قد شهدت، خلال الساعات الماضية، انهيار عقارين سكنيين مكونين من أربعة طوابق، بالإضافة إلى تصدع جزئي بعقار ثالث مجاور، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.



وفور تلقي بلاغ من شرطة النجدة، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف، واستخدام السلالم الهيدروليكية لإنقاذ السكان وإخراجهم من العقار المتصدع.



كما أخلت قوات الحماية المدنية العقارات المجاورة تحسبًا لحدوث انهيارات إضافية، وتم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز الطبيعي من المنطقة، كإجراء احترازي.



وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا بمحيط العقارات المنهارة، حرصًا على سلامة المواطنين، وتيسيرًا لأعمال الإنقاذ ورفع الأنقاض.



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