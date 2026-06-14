أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، ضرورة التصدي للتجمعات العشوائية للباعة الجائلين والأسواق غير المنظمة، لما تسببه من تكدسات وإعاقات مرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية، مشددًا على استمرار الحملات الميدانية لتحقيق الانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الأنصاري: منع الأسواق العشوائية للحفاظ على السيولة المرورية

أوضح محافظ الجيزة أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها لمنع انتشار الأسواق غير المنظمة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، مع توفير بدائل منظمة للباعة الجائلين.

نقل الباعة من شارع جمال عبد الناصر إلى سوق حضاري

في هذا الإطار، نفذ حي المنيرة الغربية حملة موسعة أسفرت عن إنهاء تواجد الباعة الجائلين والفروشات بشارع جمال عبد الناصر، ونقلهم إلى سوق حضاري جديد مقام على سور السكة الحديد، ويضم باكيات مجهزة ومنظمة لاستيعاب الباعة.

ووجه المحافظ رئيس حي المنيرة الغربية بالمتابعة المستمرة للشارع لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، مع العمل على الترويج للسوق الجديد وتعريف المواطنين بموقعه، بما يساهم في زيادة الإقبال على المنتجات المعروضة داخله.

إزالة أكشاك مخالفة وفتح الشوارع أمام الحركة

كما تمكنت الحملات من إزالة ثلاثة أكشاك غير مرخصة بشارع الكيلاني، إلى جانب رفع المخلفات الموجودة بمحيطها، بما ساهم في إعادة فتح الشارع بالكامل أمام حركة المرور وتحسين مستوى النظافة بالمنطقة.

أسفرت الحملات عن ضبط عدد من مصادر الإشغالات المتنوعة، شملت تندات وشماسي وفروشات وستاندات ملابس وحواجز وكراسي وطاولات وموازين مختلفة.

وتم التحفظ على المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر الخاصة بكل مخالفة، في إطار جهود المحافظة لفرض الانضباط بالشوارع وتحسين جودة الحياة للمواطنين.