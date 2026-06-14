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التحفظ على سيارة ملاكي بعد رصد قائدها يسير عكس الاتجاه بالسلام

كتب : فاطمة عادل

06:12 م 14/06/2026

ضبط قائد سيارة

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة ملاكي يسير عكس الاتجاه بأحد الطرق في القاهرة، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم تحديد قائدها، وهو أحد الأشخاص المقيمين بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ظهر بمقطع الفيديو، موضحًا أن ذلك حدث بتاريخ 29 أبريل الماضي أثناء سيره بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، كما تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق قائدها.

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سيارة السلام أول وزارة الداخلية مخالفات مرورية

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