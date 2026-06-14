تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو وصور جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحبه من تعرضه للسب والضرب على يد قائد سيارة ميكروباص وآخر داخل أحد المواقف بالقاهرة، بسبب خلاف على قيمة الأجرة، إلى جانب شكواه من انتشار ظاهرة التسول داخل الموقف.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت المنشور المتداول، والذي ادعى خلاله صاحبه تعرضه للاعتداء من جانب قائد سيارة ميكروباص ومُحصل السيارة باستخدام عصا خشبية، عقب اعتراضه على تحصيل أجرة تزيد عن القيمة المقررة، كما أشار إلى وجود عدد من المتسولين داخل الموقف.

وبالفحص أمكن تحديد صاحب الحساب، وتبين أنه مقيم بمحافظة الشرقية وبسؤاله، أفاد بأنه بتاريخ 10 من الشهر الجاري استقل سيارة ميكروباص من داخل أحد المواقف بالقاهرة متجهاً إلى محل إقامته بمحافظة الشرقية، وخلال الرحلة نشبت مشادة كلامية بينه وبين قائد السيارة ومُحصلها بسبب مطالبتهما للركاب بسداد أجرة أعلى من المقررة.

وأضاف أنه عقب تلك الواقعة دخل في مشادة كلامية أخرى مع سيدة مسنة ونجلها داخل الموقف، بعدما قام بتصويرهما أثناء قيامهما باستجداء المارة، وهو ما أثار اعتراضهما، وتطور الأمر إلى تبادل السباب والتعدي عليه بالضرب، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات اللازمة، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط جميع المشكو في حقهم الذين ظهروا بمقاطع الفيديو المتداولة، وتبين أنهم مقيمون بمحافظة القليوبية.

وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات وما ورد بأقوال الشاكي، أقروا بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين وقوع المشادات بينهم وبين صاحب الحساب بسبب الخلافات التي نشبت داخل الموقف.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.