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حسام حسن:المنتخب الوطني يحتاج لخبرات محمد صلاح.. وكرة القدم في مصر حياة

كتب : يوسف محمد

07:18 م 14/06/2026
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    حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر
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    تامر حسني وحسام حسن مدرب المنتخب
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    تامر حسني وحسام حسن
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    حسام حسن وأنشيلوتي
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    حسام حسن (1)
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    حسام حسن (2)
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    مران منتخب مصر الجماعي (10) (1)
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    منتخب مصر
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    مران منتخب مصر الجماعي (11) (1)
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    منتخب مصر

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أعرب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته، بالتواجد على رأس القيادة الفنية للفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

ويستعد حسام حسن لقيادة الفراعنة، في انطلاق مبارياته بالنسخة الحالية من بطولة كأس العالم، حينما يواجه منتخب بلجيكا غدا في الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بالمونديال.

تصريحات حسام حسن قبل مباراة بلجيكا

وقال حسن في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الدولي "فيفا": "سعيد وفخور بتواجدي رفقة الفراعنة في كأس العالم 1990، وكنت أتمنى تحقيق شيء أفضل آنذاك".

أضاف: "كرة القدم في مصر ليست مجرد لعبة فقط، بل تعد حساة والجمهور المصري يعشق الكرة، يرى دائما أن منتخبه هو الأفضل في العالم".

واختتم حسن تصريحاته: "محمد صلاح من أهم نجوم كرة القدم في العالم ونحتاج لتواجده وخبراته مع المنتخب، وأتمنى أن يسجل أهداف أكثر مما سجلت مع المنتخب".

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026

وكانت قرعة كأس العالم 2026، أوقعت المنتخب الوطني في المجموعة السابعة بالبطولة، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

وتقام مباراة منتخب مصر غدا الإثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بالبطولة.

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حسام حسن منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر وبلجيكا

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