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ضبط مطبعة غير مرخصة بالمرج لطباعة 19 ألف مطبوع تجاري بالمخالفة للقانون

كتب : فاطمة عادل

05:39 م 14/06/2026 تعديل في 06:21 م

وزارة الداخلية

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة، لقيام القائمين عليها بطباعة مطبوعات تجارية دون الحصول على التصاريح والتفويضات اللازمة من الجهات المختصة، بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد أكدت قيام مالك مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، بطباعة العديد من المطبوعات التجارية دون تصريح أو تفويض رسمي من الجهات المختصة.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية المطبعة المشار إليها، وتمكنت من ضبط المدير المسؤول عنها، وعُثر بحوزته على ما يقرب من 19 ألف مطبوع تجاري متنوع جرى إعدادها وطباعتها دون الحصول على تفويضات قانونية.

وبمواجهة المدير المسؤول، أقر بارتكابه المخالفات المضبوطة بالاشتراك مع مالك المطبعة، موضحًا أن نشاطهما كان يهدف إلى تحقيق أرباح مادية من خلال طباعة تلك المطبوعات بالمخالفة للقانون.

وتأتي هذه الضبطية في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، والتصدي للممارسات غير المشروعة التي تضر بحقوق أصحاب العلامات التجارية والجهات المالكة للمصنفات المختلفة.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الأمنية لمواجهة مثل هذه الجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الملكية الفكرية ودعمًا لسيادة القانون.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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